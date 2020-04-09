Kuryesinde Koronavirüs Çıkan Getir'den Açıklama İnternetten market alışverişi yapanların birincil tercihi Getir'de bir çalışanın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Popüler online market alışveriş uygulaması Getir, bu olayın ardından aldıkları önlemleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

İnternetten market alışverişi yapanların birincil tercihi Getir'de bir çalışanın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Popüler online market alışveriş uygulaması Getir, bu olayın ardından aldıkları önlemleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle bazı insanlar market alışverişini de online yapıyor. Türkiye'de internetten market alışverişi denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Getir'de koronavirüs vakası yaşandı. Şirket, İstanbul Bulgurlu depolarında çalışan bir kuryenin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiklerini duyurdu ve İl Sağlık Müdürlüğü talimatları doğrultusunda oluşturdukları prosedörü paylaştı.

Çalışma arkadaşımızın sağlık kontrolleri ve bakımı yakından takip edilir.

Arkadaşımızın görev aldığı depo hemen kapatılır.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilir ve talep ettikleri bilgiler paylaşılır.

İlgili depoda görev yapan tüm çalışanlar kendilerini izol etmeleri söylenerek 14 gün boyunca evlerine gönderilir. Çalışanlar bu sürede ücretli izinli sayılır.

İlgili depo, bu depoya bağlı araç, motor ve güvenlik ekipmanları profesyonel bir şirket tarafından detaylı bir şekilde, kurallara uygun olarak dezenfekte edilir.

Paketli olmayan ürünlerin tamamı imha edilir.

İlgili deponun, buna bağlı araç, motor, güvenlik ekipmanların ve ürünlerin temizlik ve dezenfektasyonunu tamamlayarak söz konusu deponun 24 saat içinde tamamen yeni bir ekip atanarak hizmete geçmesi hedeflenir.

Tüm bu süre zarfında test sonucu pozitif çıkan çalışan ve evlerine gönderilen ekip arkadaşlarının sağlık durumları titizlikle takip edilir. Getir'de oluşturulan ekip tarafından da günlük olarak aranır/durumları hakkında bilgi edinilir.

Yukarıda belirtilen prosedürleerin bugüne kadar Getir bünyesinde yaşanmış Kovid-19 vakalarına uygulandığı, bundan sonra da uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte, Getir'in aldığı önlemlerin başında temassız teslimat geliyor, 23 Mart'tan itibaren kullanıcıların ihtiyaçları Siparişi Kapıya Bırak yöntemiyle teslim ediliyor ve bu şekilde müşterilerle hiç temas olmuyor.