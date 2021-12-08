Kuryenin ölümüne neden olan sanığa 8 yıl 4 ay hapsin gerekçesi açıklandı

ÇEKMEKÖY'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası kurye Mehmet Ali İbin'i (40) yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Tayfun Şahin'i "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda "Eylemi başlatan ve sonlandıran sanıktır. Bu husus tanık beyanıyla sabittir. İlk haksız hareketin kimden geldiği hususu açıktır. Haksız hareket ve akabindeki yumruk atma eylemi sanıktan gelmiştir. Bu nedenle haksız tahrik hükümleri uyarınca indirim yapılmamıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda maktul Mehmet Ali İbin'in 7 kardeşinin de ifadelerinde sanıktan şikayetçi oldukları ve sanığın cezalandırılmasını istedikleri hatırlatıldı.

SANIĞIN KASTI YARALAMAYA YÖNELİK

Sanık Tayfun Şahin'in savunmasında İbin'in kendisine telefonda söylediği hatırlatılarak bu iddianın haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya yönelik olduğuna kanaat getirilerek kabul edilmediği belirtildi.

EYLEMİ BAŞLATAN VE SONLANDIRAN SANIKTIR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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