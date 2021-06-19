Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
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Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da elindeki alkol kutusuyla pilav satan dükkanın önünden geçen kişi, kuryenin bıraktığı motosikleti rahat tavırlarla binerek kayıplara karıştı.

Bursa'da elindeki alkol kutusuyla pilav satan dükkanın önünden geçen kişi, kuryenin bıraktığı motosikleti rahat tavırlarla binerek kayıplara karıştı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pilav dükkanını önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon ile siparişleri evlere yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bir diğer siparişi almak için anahtarı üzerinde bırakıp dükkana girdi. Elinde alkol kutusu ile gelen genç birisi ise 16 CEP 95 plakalı motosikletin anahtarların üzerinde olmasını fırsat bildi. Elindeki alkol kutusu yere koyan zanlı, rahat tavırlarla motosikletin üzerine binerek çalıştırdı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan kurye, gözünün önünden hızla uzaklaşan motosikletine koşsa da yetişemedi. Şikayet üzerine polis ekipleri motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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