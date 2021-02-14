Kuryelerin trafikteki tehlikeli oyunu
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Kuryelerin trafikteki tehlikeli oyunu

14.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:48
Kuryelerin trafikteki tehlikeli oyunu

DÜZCE'de iki kuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.

DÜZCE'de iki kuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu görenleri hayrete düşürdü.

Düzce'nin İstanbul Caddesi üzerinde iki kuryenin motosiklet üzerindeki tehlikeli oyunu an be an vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Cadde üzerinde ilerleyen ve gıda firmasının siparişlerini taşıyan iki kuryeden biri motosikletle diğer kuryenin kullandığı motosikletin arkasına ayağını koyarak itmeye çalıştı. Zaman zaman dengesini kaybeden kuryelerin bu oyununu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Kuryelerin trafikteki tehlikeli oyunu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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