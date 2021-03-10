Son dakika haberi | Kuryelerin feci kazası kamerada: Kaskla hayatta kaldılar

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada iki kurye kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kurye yaklaşık 4 metre ileriye uçarken, kaza anları çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.15'te Konak ilçesi 179 Sokak ve 200 Sokak kesişiminde meydana geldi. 179 Sokak'tan yukarı doğru çıkan bir motorlu kurye ile 200 Sokak üzerinde hareket halinde olan kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kurye olduğu yere düşerken, diğer kurye yaklaşık 4 metre uçarak bir marketin önüne düştü. Olduğu yere düşen kurye önemli bir zarar almazken marketin önüne düşen kurye ise bir süre yerde kaldı. O sırada sokak üzerinden geçen başka bir kurye kazayı görerek yardıma koştu. Market önüne düşen kurye tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken iki kuryenin de ciddi bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Kaza anları bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu ve siparişlerin arttığı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle sokak üzerindeki kurye yoğunluğu dikkat çekti. Kazada kafa kafaya çarpışan kuryelerin kaskları sayesinde hayatta kaldıkları görüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı