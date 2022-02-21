Kuryeler Almanya Başkonsolosluğu Önünde Toplandı

Mevcut şartlarının iyileştirilmesi için başlattıkları protestonun 18'nci gününde, taleplerinin yazılı olduğu mektubu iletmek için Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Yemeksepeti moto kuryeleri, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep ederek, şirket aleyhinde sloganlar attı

DailyMotion.com - Güncel