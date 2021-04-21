Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da paket servisi yapan kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da paket servisi yapan kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın kuryeliğini yapan Ömer A. (23) idaresindeki 68 KR 387 plakalı Küba marka motosiklet, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya siparişini götürürken organize yolunda Durmuş A. (22) yönetimindeki 68 DR 244 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki paketler yola savrulurken, otomobilde hasar oluştu. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu Uğurcan E. (25) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Mehtap Ar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 20:07:14. #1.15#

title