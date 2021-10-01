Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar yolunda meydana gelen trafik kazasında, kurye ile otomobil çarpıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar yolunda meydana gelen trafik kazasında, kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye sürücüsü yere düştüğü sırasında ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enes K.(17). yönetimindeki 67 ACB 985 plakalı motosiklet Aşağı doğancılar mevkii istikametinde seyrederken karşı istikametinden gelen Oğuzhan O. yönetimindeki 67 SK 081 plakalı otomobil ile çarpışan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yol kenarına sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Enes K. çarpışmanın etkisi ayağından yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve buradan Ereğli'de özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralının yaralının sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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