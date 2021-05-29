Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kapaklı ilçesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Ş. Yönetimindeki 34 BEP 365 plakalı motosiklet Faruk Ilgaz Caddesi üzerinde Pınarça Mahallesi istikametinde ilerliyordu. Bu esnada aynı güzergahta ilerleyen Aydın A. yönetimindeki 59 AAY 411 plakalı otomobil ile çarpışan motosiklet, devrilerek yol kenarındaki su kanalına sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Ufuk Ş. çarpışmanın etkisi ile hafif şekilde yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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