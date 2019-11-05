Kurye kılığına girip eşini vuran sanığın yargılandığı dava

05.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:34

Konya'da kurye kılığıyla girdiği iş yerinde çalışan boşanma aşamasındaki eşi ve kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanını tabancayla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Zafer Tatlısert, müşteki Saliha Gizem T, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tatlısert'in avukatı Ozan Erdoğan, karşı tarafın iddialarında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü.

Erdoğan, kriminal rapor talep ettiklerini belirtti. Mahkeme heyeti, Erdoğan'ın talebini reddetti.

Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada, müşteki Saliha Gizem T'nin avukatı Emin Levent Yavuzer, olayın kasten öldürme girişimi olduğunu, sanığa gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Yavuzer, "Sanığın olayda kullandığı mermi, 9'lu şervotin diye bilinen, öldürücü niteliğe sahip, avcılıkta kullanılan ama avcılıkta kullanılması dahi yasak olan bir mermi. Sanık, olay sonrası yaptığı Whatsapp yazışmalarında da kendi ifadesiyle 9'lu şervotinle müştekiyi vurduğunu belirtmiştir. Olayın akabinde çekilmiş fotoğraflarda da bu mermiler görülmüştür. Bunu kullanmanız, öldürme kastıyla hareket ettiğinizi kanıtlar." değerlendirmesini yaptı.

Sanığın daha önce de eşi Saliha Gizem T.'yi kaçırma girişimlerinde bulunduğunu iddia eden Yavuzer, Tatlısert'in, eşine attığı tehdit mesajlarının da kayıtlarda mevcut olduğuna dikkati çekti.

Bu sırada sanık Tatlısert'in araya girmeye çalışması üzerine konuşan mahkeme başkanı, "Sıra gelince söz hakkı vereceğim." dedi.

Sanığın "reddi hakim" talebinde bulunması üzerine ise bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme başkanı, talebi reddetti.

Tatlısert'in bu karara itiraz edeceğini söylemesi üzerine duruşmayı kapatan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA