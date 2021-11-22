Kurye kazada can verdi

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, havalimanına motosiklet ile yiyecek servisi yapan Gürkan Esmer (46) iş yerine dönerken otomobille çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Havalimanından Gaziemir istikametine seyir halinde olan Gürkan Esmer idaresindeki 35 AYS 140 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki 26 AAK 647 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Esmer, metrelerce sürüklenerek su kanalına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esmer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Esmer'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor .