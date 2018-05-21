Kurye Aracından Para Gasbedilmesi

Bahçelievler'de, iki hafta önce kurye aracının silahla durdurulup 1 milyon 200 bin liranın gasbedilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Mayıs'ta Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını silahla durduran ve 1 milyon 200 bin lirayı gasbederek kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile delilleri inceleyen ve mağdurların ifadesini alan polis, gaspçıların kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonunda, şüphelilerden 8'i İstanbul'da, 2'si Hatay'da ve 2'si de Edirne'den Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Operasyonda, 2 tabanca, cep telefonları, kurye aracından gasbedilen paranın 515 bin lirası ele geçirilirken, şüphelilerden bazılarının banka hesabındaki 185 bin lira da bloke edildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve gaspçıların ele başı olduğu öne sürülen H.Y'nin, olayın ardından kendisine lüks bir araç ve sevgilisine lüks ev eşyaları satın aldığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay

Bahçelievler'de, 8 Mayıs'ta Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracı silahlı kişilerce Basın Ekspres Yolu'nda durdurulup 1 milyon 200 bin lira gasbedilmiş, çalıntı olduğu belirlenen araçla kaçan şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen polis ekibine ateş açmıştı.

Polis aracına bir mermi isabet ederken, çalıntı aracı Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakan zanlılar kaçmıştı.