KURYE ANAHTARI ÜZERİNDE UNUTUNCA MOTOSİKLET 1 DAKİKA İÇİNDE ÇALINDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'de paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fatih Turgut Özal Bulvarı'nda iki gün önce meydana geldi. Motokurye teslimat bırakmak için siparişin verildiği adrese geldi. Siparişi alan kurye eve doğru yönelirken dalgınlıkla motosikletin anahtarını üzerinde unuttu. İlk olarak bir kişi motosikletin etrafında dolaşıp, anahtarı kontrol etti. Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden kişi, diğer arkadaşının yanına gitti. Daha sonra etrafı kontrol eden şüpheli, gelerek motoru çalıştırdı. İki kişi motora binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. 1 dakikada gerçekleşen hırsızlık anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel