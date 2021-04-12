Kuruyemişçilerde hurma yoğunluğu
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Kuruyemişçilerde hurma yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuruyemişçilerde hurma yoğunluğu

Ramazan ayının sembol ürünlerinden olan hurma kuruyemişçilerin tezgahlarını süsledi.

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Ramazan ayının sembol ürünlerinden olan hurma kuruyemişçilerin tezgahlarını süsledi. Türkiye'nin en yaygın kuruyemiş firmaları arasında yer alan Tuğba Kuruyemiş ülke genelindeki 100'e yakın mağazasında Ramazan ayına özel stant oluşturdu. Hurma ve incir Ramazan standında en yoğun gören ürünler arasında yerini aldı.

İslam dünyasında "11 ayın sultanı" olarak adlandırılan Ramazan ayı birlikte gerek vatandaşlar gerekse esnaflar hazırlıklarını tamamladı. Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde 100'e yakın mağazası ile kuruyemiş sektörünün öncü isimlerinden olan Tuğba Kuruyemiş de Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Medine'nin yanı sıra, Kudüs, Tunus gibi değişik yerlerden getirilen yaklaşık tonlarca hurma Ramazan sofraları için tek tek ayıklanıp seçilerek raflarda yerini aldı.

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların iftarlarını daha çok cennet meyvesi olarak bilinen hurma ve incir ile açmayı tercih ettiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Ramazan Ayı için 5-6 çeşit her bütçeye uygun hurmalar hazırlayıp mağazalara gönderiyoruz. Bunun yanında Aydın'ın milli meyvesi incirimiz de Ramazan tezgahlarında yerini aldı. İncir de hurma da lifi bol olan aynı zaman vücut direncini arttıran meyveler olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor" diyerek tüm İslam Aleminin ramazan ayını tebrik etti. - AYDIN

Kuruyemişçilerde hurma yoğunluğu
Kuruyemişçilerde hurma yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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