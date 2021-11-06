Kuruyemişçide çaldığı çay ve toz şekeri şalvarına gizledi

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuruyemiş dükkanında bir kadının çaldığı 5 kilogram toz şekeri ve bir paket çayı eteğine sakladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir kuruyemişçiye gelen iki kadın, bir süre ürünleri inceledi.

Kadınlardan biri kasiyeri oyalarken diğer kadın tezgahtan aldığı bir paket çayı eteğinin altına giydiği şalvarın içerisine koydu. Daha sonra kasiyerin kendisini fark etmediğini gören kadın, 5 kilogram şekeri de aynı yöntemle çaldı. Hırsızlık yapan kadınlar kuruyemişçiden çıkarak uzaklaştı.

Alışveriş yapmadan dükkandan ayrılan kadınlardan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde kadınların hırsızlık yaptığı tespit edip polisi aradı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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