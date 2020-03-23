Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Türkiye, Wuhan, Yerel

Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor

Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı Diyarbakırlı kuru yemişçi çalışanlarıyla birlikte maske ve eldiven takarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.

23.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:37
Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor

Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor

DİYARBAKIR - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı Diyarbakırlı kuru yemişçi çalışanlarıyla birlikte maske ve eldiven takarak müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeni ile Türkiye'de 20 bin 345 hastaya test yapıldı. Hastalarından bin 236 tanı konulurken, 30 vatandaş da hastalık nedeni ile hayatını kaybetti. Korona virüs tehdidi nedeni ile esnaf da tedbirlerini almaya devam ediyor. Diyarbakırlı kuru yemişçi İbrahim Yalaz, tedbirler kapsamında personelleriyle birlikte maske ve eldiven takarak vatandaşa hizmet veriyor. Virüsün gıdalar üzerinden yayılmasını önlemek için eldiven ve maske taktıklarını kaydeden esnaf İbrahim Yalaz, çalışanlarıyla birlikte tedbir aldıklarını söyledi. Kendileri için sağlık önemli olduğunu belirten Yalaz, "Müşterilerimiz geldiği zaman mesafe olsun diye çuval bıraktık. Ayrıca kuru yemiş de bağışıklık kazandırıyor. Örneğin bademi fıstık, fındık, bilhassa bunlar bağışıklık kazandıran kuru yemiş çeşitleridir. Eldiven ve maske takarak rahatlıkla satışlarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bizden gelip alışverişlerini yapabilirler. Eldiven ve maske tedbirini alarak önce sağlık diyoruz" dedi.

Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor

Kaynak: İHA

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Kuruyemişçi, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve eldivenle çalışıyor

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