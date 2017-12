Kuruyemiş Sektörünün Öncüsü Göral Kuruyemiş

Kuruyemiş sektörünün lider markalarından Göral Kuruyemiş, hem ambalaj hem ürün çeşitliliği hem de yarım asrı geçen tecrübesiyle, tüketiciden tam not almaya devam ediyor.



Kuruyemişte paketleme, hem insan sağlığı için gerekli hijyen koşullarının sağlanmasında hem de taze kuruyemiş ürünlerinin raflardaki ömrünü uzatmak için çok önemlidir. Kuruyemiş sektörünün lider markalarından Göral Kuruyemiş, hem ambalaj hem ürün çeşitliliği hem de yarım asrı geçen tecrübesiyle, tüketiciden tam not almaya devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyümeye devam eden Göral Kuruyemiş, başarılı olmalarının temelini; tüketiciye olan saygı ve yenilikçi üretim anlayışına bağlıyor. Bunu misyon edinen firma; 2018 yılında piyasaya sürülecek olan yeni ürünlerinin müjdesini verdi.



YENİ YILDA YENİ ÜRÜNLER



Firma, kuruyemiş sektöründe üç farklı markaya sahip, "Le Frais, Gold ve Hacı Sabri" isimleriyle, yurt içi ve yurtdışı pazarlarda en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Yeni yıla dolu dolu hazırlanan firma, 2018 yılında piyasaya süreceği yeni ürünleri için hızla çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de, konsept mağaza uygulamasının startını veren firma, konsept mağazalarını, 2018 yılında verilecek olan yeni bayiliklerle Türkiye'nin her yerinde açmayı planlıyor. 1953 yılında, Sabri Bakışgan tarafından, Gaziantep'te kurulan firma, bugün; hem kalitesi hem de lezzetiyle tüketiciyi adeta büyülüyor. Her geçen gün yenilenen ve değişmekte olan teknolojiyi, en faydalı hale getirip, tüketicisiyle buluşturuyor. - GAZİANTEP