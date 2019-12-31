: Kuruyemiş nereden alınmalı?

31.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46

Yeni yıla sayılı günler kala merdiven altı kuruyemiş uyarıları yapılıyor. Peki vatandaş kuruyemişini nereden almalı? Marketten mi, pazardan mı, yoksa sadece kuruyemiş dükkanlarından mı? İşte yanıtı.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Alışveriş canlandı. Özellikle de kuruyemişler.

Yılbaşı gelecelerin olmazsa olması kuruyemişler market, bakkal ve hatta seyyar satıcıların tezgahlarını süslüyor.

Çeşit çeşit kuruyemişleri satın alan vatandaşlara uzmanlardan bir uyarı geldi.

Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası, yaptığı uyarıda merdiven altı satıcılardan kuruyemiş alınmaması gerektiğini belirtti.

Uyarı da bu ürünlerin sağlıklı olmadığının altı çizildi.

İstanbul'un rutubetli bir şehir olduğu ve kuruyemişlerin bundan etkilendiği vurgulandı.

Haber Videosu