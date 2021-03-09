Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
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Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi

09.03.2021 02:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:14

Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi Gaziantep'teki bir kuru yemiş fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilendi.

Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki bir kuru yemiş fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında 17 kişi dumandan etkilendi. Küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenenlerin bir kısmı ayakta, bir kısmı ise hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasının üretim bölümündeki fırından kaynaklı yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangının ardından fabrikadaki işçiler tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ekipten oluşan 25 personelle yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

17 işçi dumandan etkilendi

Yangın sonucu fabrikada çalışan işçilerden 17'si dumandan etkilendi. Duman etkilenen işçilerin bir kısmı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, bazı işçiler ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi
Kuruyemiş fabrikasındaki yangında 17 işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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