Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
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Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

08.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:01
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'teki bir kuru yemiş fabrikasında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'teki bir kuru yemiş fabrikasında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kuruyemiş fabrikasında fırından saçılan alevler nedeniyle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ve dumanları fark eden çalışanların büyük bir bölümü fabrikayı terk ederken, olay yerinde büyük panik yaşandı.

Sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen 12 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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