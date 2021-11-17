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Kuruyemiş fabrikası yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuruyemiş fabrikası yangını büyümeden söndürüldü

Denizli'de gece saatlerinde kuruyemiş fabrikasından meydana gelen yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de gece saatlerinde kuruyemiş fabrikasından meydana gelen yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı işçiler çalışırken dumanlar yükseldi. Çalışanların müdahalesine rağmen dumanlar büyümeye devam ederken, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın ihbarının ardından gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına destek veren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi üyeleri, dumandan etkilenen çalışanların dumanların arasından tahliye edilmesini sağladı. Yükselen dumanların bulunduğu alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, duman etkilenenler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre önce de benzer bir olayın yaşandığı fabrikadaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kuruyemiş fabrikası yangını büyümeden söndürüldü

Kuruyemiş fabrikası yangını büyümeden söndürüldü

Kuruyemiş fabrikası yangını büyümeden söndürüldü

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