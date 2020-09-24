Kuruyan otları tutuşturdu, büyüyen alevlerin arasında can verdi
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Kuruyan otları tutuşturdu, büyüyen alevlerin arasında can verdi

24.09.2020 22:12 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:16
Kuruyan otları tutuşturdu, büyüyen alevlerin arasında can verdi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, fındık bahçesindeki kuru otları tutuştururken bir anda büyüyen alevlerin arasında kalan İ.Ç. (70), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, fındık bahçesindeki kuru otları tutuştururken bir anda büyüyen alevlerin arasında kalan İ.Ç. (70), yaşamını yitirdi. 

Olay, öğle saatlerinde İzmit Çağırgan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fındık bahçesindeki kuruyan otları yakmak isteyen İ.Ç., bir anda büyüyen alevlerin arasında kaldı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alevlerin arasında kalan İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Ç.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İ.Ç.'nin ayaklarında rahatsızlık olduğu, yürümekte zorluk çektiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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