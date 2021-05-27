Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar
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Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar İtfaiye ekipleri Oltu Çayı'na 12 ton su boşalttı Son yılların en kurak dönemi yaşayan Erzurum Oltu Çayı içerisindeki balıklara nefes olabilmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri 12 ton suyu...

Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar

İtfaiye ekipleri Oltu Çayı'na 12 ton su boşalttı

ERZURUM - Son yılların en kurak dönemi yaşayan Erzurum Oltu Çayı içerisindeki balıklara nefes olabilmek için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri 12 ton suyu çaya boşalttılar.

Kurak havalar nedeni ile kuruma noktasına gelen Oltu Çayı balıklar için yaşam alanı olmaktan çıkma noktasına gelirken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri 12 ton su boşaltarak balıklara nefes oldular. Kuruyan Oltu Çayı'nda su birikintilerinde hayata tutunmaya çalışan balıklara oksijen olabilmek için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri itfaiye aracındaki 12 ton suyu Oltu çayına boşalttılar.

Oltulu vatandaşlardan Mehmet Uliv Öztaş, "Her canlının insanın yaşamının önemini bildiğimiz insanlar olduğumuz kadar canlı mahlukatlardan balıkların yaşamının önemini bilen insanlarız. Yıllar sonra ilçemizin ortasından akan Oltu Çayının bu mevsimde bu aylarda kuruduğuna şahit olduk. Bu Oltu Çayı'nın içerisindeki yaşayan canlılara özellikle balıklara bir nefes oldukları için Oltu Çayına su bıraktıkları için Oltu itfaiye grup amirliğine çok teşekkür ediyoruz. Bu balıklarda dökülen bu su ile nefes almaya başladılar şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kubilay Akdemir ise "Oltu İtfaiyesine teşekkür ediyoruz. Şuanda Oltu Çayına su serpip oksijen olmasına sebep oldular. Bu güzel hizmetlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım" dedi.

Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar
Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar
Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar
Kuruyan Oltu Çayı'ndaki canlılara nefes olabilmek için 12 ton su boşalttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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