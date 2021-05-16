KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
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KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Batı Torosların en yüksek noktası olan 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 2400- 2500 rakımlı eteklerinde, etrafında yazın piknik yapılan kuşların yaşam alanı olan iki küçük göl, geçen yıl eylül ayı başlarında kurudu.

ANTALYA'da Batı Torosların en yüksek noktası olan 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 2400- 2500 rakımlı eteklerinde, etrafında yazın piknik yapılan kuşların yaşam alanı olan iki küçük göl, geçen yıl eylül ayı başlarında kurudu. Tarlayı andıran İkiz Göller bu kış yağan karla yeniden eski görüntüsüne kavuştu.

Antalya'daki yayla turizminin en güzel merkezlerinden olan Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndan ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinden gidilen İkiz Göller, güzelliğiyle hayran bırakırken, bölgeye yazın çıkan Yörükler için ise bir yaşam kaynağını barındırıyor. Batı Torosların en yüksek noktası olan 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 2400- 2500 rakımlı eteklerinde, etrafında yazın insanların piknik yaptığı, dinlenmeye geldiği, birçok kuşun yaşam alanı olan iki küçük göl, geçen yıl eylül ayı başlarında yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuş görüntüsüyle dikkati çekti. Bu dönemde tarlayı andıran İkiz Göller bu kış yağan karla yeniden eski görüntüsüne kavuştu.

İkisinin arasında sadece stabilize bir yol olduğu için 'ikiz' diye adlandırılan göller yeniden bölgeye hayat vermeye ve yaylaya çıkan Yörüklerin yaşam alanı olmayı sürdürdü. İkiz Göller'in etrafı yeşile bürünürken, bu yıl erken yaylaya çıkan Yörüklerin koyun sürüleri, çevresinde yayılmaya başladı. Koyun sürüleri, karşıdaki dağlardaki karla birlikte İkiz Göller ayrı bir güzellik sergilemeye başladı.

KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU
KURUYAN İKİZ GÖLLER YAĞIŞLARLA YENİDEN HAYAT BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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