Kuruyan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için kenerına 'ölüyorum' yazdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuruyan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için kenerına 'ölüyorum' yazdı

BURDURLU Ali İbrahim Öcal (38), hazırlık aşamasında olduğu projenin ilk çalışmasını Burdur Gölü kumsalında yaptı.

Kuruyan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için kenerına 'ölüyorum' yazdı
18.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:10

BURDURLU Ali İbrahim Öcal (38), hazırlık aşamasında olduğu projenin ilk çalışmasını Burdur Gölü kumsalında yaptı. Göl kıyısının kuruyan bir alanını kazıyarak, 'ölüyorum' yazan Öcal, "Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" dedi.

Düzce Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden Ali İbrahim Öcal, hazırlık aşamasında olduğu bir projenin ilk çalışmasını memleketi olan Burdur'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde yaptı. Side-specific enstalasyon (mekana özgü yerleştirme) ve bir performans çıktısı olarak nitelendirilebilecek sanat eserini, Burdur Gölü kumsalında yapan Ali İbrahim Öcal, gölün kuruyan alanında sahile elleriyle 'ölüyorum' mesajı yazdı. 

'GÖLÜN FERYADINI DUYURMAK İSTEDİM'

Ali İbrahim Öcal, "İstanbul'da tasarladığım bir projenin araştırma ve geliştirme aşamasını memleketim olan yerde, memleketimin toprağında yapmanın bana anlamlı geleceğini düşündüm. Bu proje, günümüzde doğa ve manzarayla bireyin ilişkisini merkeze alan bir proje. Projenin teknik olarak araştırmasını Burdur'da yapmayı planladım, bunun da bir işlevinin olmasını düşündüm. Aklımdan geçen şuydu, çocukluğumuzda yüzdüğümüz, bir şekilde manzarasını izlediğimiz gölün son 30 senedir çok büyük feryadı var. Bu feryadı biraz daha duyurabilmek için bu projenin anlamlı olacağını düşündüm. Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bir yazıyla aktararak bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu Haber
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
'Kıraç' ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
"Kıraç" ile suçlular şehir dışına çıkmadan yakalanacak
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hülya Avşar Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kuruyan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için kenerına 'ölüyorum' yazdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:10:31. #1.15#
title