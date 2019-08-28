Kuruyan ağaçların yerine yenileri dikildi

28.08.2019 15:59

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kurudukları ve tehlikeye neden oldukları için kesilen Hürriyet Parkındaki ağaçların yerine daha fazla sayıda yeni tüplü fidan dikti.



Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Parkı içerisinde insan yoğunluğu da göz önüne alınarak tehlikeye neden oldukları için kesilen kurumuş ağaçların yerine, toplam 55 adet tüplü fidan ve çalı türü bitki dikti.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Hürriyet Parkında uygun görülen yerlere, 4 adet, 2 adedi yeşil, 2 adedi ise kırmızı yapraklı akçaağaç, 2 adet lale ağacı, 2 adet çınar ağacı, 1 adet sarkık sedir çam, 2 tanesi yeşil, 2 tanesi ise kırmızı yapraklı olan 4 adet Japon akçaağaç, 7 adet oya ağacı, 6 adet çalı tipi oya ağacı, 2 adet batı ladini, 2 adet mavi ladin, 7 adet kayın ağacı, 2 adet piramit mazı, 10 adet abelya, 2 adet ıhlamur ağacı, 3 adet çalı alev ile 1 adet sığla olmak üzere toplam 16 türden 49 tanesi yapraklı, 6 tanesi de ibreli olmak üzere toplam 55 adet ağaç dikildi. Hürriyet Parkı içerisinde ayrıca tahrip olmuş kaldırımlarla ilgili tamirat ve tadilat çalışmaları yapılırken, bir yandan da park içerisinde günlük temizliğe devam edildiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer parklarda da ağaçlarla ilgili bakım ve sulama çalışmalarının devam ettiği, parklarda ve yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan yerlere tüplü fidan dikimlerinin yapıldığı belirtilerek, bahar ve güz dönemlerinde ise ağaç dikimlerinin yoğun bir şekilde yapılacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA