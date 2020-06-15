Kurutulmuş zeytinde hedef; dünya pazarları
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Kurutulmuş zeytinde hedef; dünya pazarları

Kurutulmuş zeytinde hedef; dünya pazarları Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara zeytini sevdirmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan kurutulmuş zeytin projesine, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.

15.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:36

Kurutulmuş zeytinde hedef; dünya pazarları

BURSA - Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklara zeytini sevdirmek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan kurutulmuş zeytin projesine, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zeytinin endüstriyel ürün olarak dünya pazarlarına açılması için bir platform oluşturup, tanıtım noktasında da gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, beraberindeki Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk ile TARIM A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl çocuklara zeytini sevdirmek için başlatılan kurutulmuş zeytin projesi ele alındı. Önemli bir başarı sağlanan projenin ticarileştirilmesi, ürünün Türkiye ve dünya pazarlarına açılabilmesi yolunda atılacak adımların ele alındığı toplantıda, bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Platform kurulacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar sanayii ile öne çıksa da Bursa'nın tarım yönü güçlü bir şehir olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda çeşitliliğin artırılması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Öncelikle İl Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklar zeytin yesin projesi ile alakalı bir çalışma yapıldı, çocuklara zeytini sevdirebilmek adına. Konuyla alakalı da ciddi muvaffak olundu. Bu projenin ticarileştirilmesi, daha büyük boyutlara taşınması, hatta Türkiye sathına, dünya sathına tanıtımının yapılması ile alakalı neler yapabiliriz noktasında bir araya geldik. Bursa tarım yönü çok güçlü bir şehirdir. Farklı meyve ve sebzelerin yetiştiği özellikle son yıllarda verdiğimiz destek ve katkılarla da ahududu gibi yaban mersini gibi aslında çok alışkın olmadığınız bazı ürünlerin giderek üretimlerinin arttığı ve ekonomik anlamda şehre değer kattığı bir bölge haline dönüştü Bursa'mız. Tabii zeytin bu konudaki en özellerden bir tanesi. Özellikle Gemlik ilçemiz başta olmak üzere Orhangazi, İznik ve Mudanya zeytinle alakalı çok önemli bir altyapıya sahip. Bu konuda hizmet eden kooperatiflerimiz var, Marmarabirlik firmamız var ve beraberinde farklı kuruluşlarımız var. Ben tabi hepsine yürekten teşekkür ediyorum ama biz özellikle kamu, özel sektör ve kooperatif işbirliğiyle neler yapabiliriz, zeytinin kurutulması ve sunulması ile alakalı istişarelerde bulunduk. Bugünden itibaren İl Tarım Müdürlüğümüzün önderliğinde toplanıp bir platform oluşturacağız ve nihayetinde bunun Bursa sathında, Türkiye sathında sunulması ile alakalı ürünün bu şekilde endüstriyel ürün haline dönüşmesi ile alakalı bir çalışma içerisine gireceğiz" diye konuştu.

Yüksek rekabet gücü

Sebze ve meyvenin her çeşidinin olduğu Bursa'da bazı ürünlerin dünya pazarlarına sunulabileceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Özellikle bir ahududu, yaban mersini, zeytin, siyah incir noktasında bütün dünya pazarlarında boy gösterelim ve ürünümüz çok ama çok değerli satılsın. Değerlensin ve ürünümüzün çeşidi, kalitesi ve sunumu da bütün dünya pazarlarında rekabet edebilecek güçte olsun. Biz bunu arzu ediyoruz. Bu yaptığımız çalışma da çocuklar zeytin yesin projesinin bir devamı niteliğinde. Tabii ki belediyemizin de gücünü işin içine katarak İnşallah bir ortak nokta oluşturmak istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül de projeye sağlayacakları katkı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Kurutulmuş zeytinde hedef; dünya pazarları

Kaynak: İHA

Manşet

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