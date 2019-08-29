Kurutulmak için yola serilen ay çekirdekleri kaldırıldı

29.08.2019 18:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen ve kurutulmak üzere çevre yoluna serilen ay çekirdekleri, trafik güvenliği için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle toplatıldı.

"İnegöl alası" adıyla tescillenen ve hasattan sonra üreticiler tarafından kurutulmak üzere Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun bir şeridine serilen çekirdekler kaldırıldı.

Çekirdeklerinin yanına gelen üreticiler, bunları traktör ve kamyonetlere yükleyerek başka bir yere taşıdı.

Polis ekipleri gözetiminde gerçekleştirilen bu işlemin, trafik güvenliği bakımından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.

Üreticilerden Nurettin Yavuz, yaptığı açıklamada, iki gün önce hasat ettiği ay çekirdeklerini bugün getirip serdiğini söyledi.

Çekirdeklerinin asfaltın üstünde bir günde kuruduğunu belirten Yavuz, "Başka bir alternatifimiz olmadığı için mecburen her sene olduğu gibi çekirdeklerimizi asfalta serdik ancak bugün geldiler ve ürünleri yoldan toplamamızı söylediler." dedi.

Yavuz, kuruyan ay çekirdeklerinin İnegöl Sebze ve Meyve Hali'nde elekten geçirilip ayıklandıktan sonra paketlenerek kavrulmak üzere fabrikalara gönderildiğini ifade etti.

Kaynak: AA