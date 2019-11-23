23.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:26

Kurutulan dere yatağı için çözüm arayışı

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın "Balık avlamak yasak ve tehlikelidir" tabelaları ilginç bir görüntülerin oluşturduğu kurutulmuş dere yatağında incelemelerde bulundu

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 200 hanenin su ihtiyacını sağlayan su kuyularının bulunduğu ve tarım arazilerinin sulama yapıldığı dere yatağının bir firmaya ait depo yapımından ötürü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, "Balık avlamak yasak ve tehlikelidir" tabelaları ilginç bir görüntülerin oluşturduğu kurutulmuş dere yatağında incelemelerde bulundu. Köylülerin şikayetlerini dinleyen AK Parti Milletvekili Aydın, yapılanın bir çevre, doğa tahribatı olmasının yanı sıra içme suyu ihtiyacını karşılayan su kuyularının da kuruma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Aydın yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz yer daha önceden bir dere yatağıydı. Buraya yatırım yapan ilgili bir firma yatırım yaparken DSİ'den bir görüş almış ve dere yatağına ihtiyaç olmadığı ve dere yatağından çıkarılması uygundur şeklinde bir görüş bildirmiş. Biz şunu belirtmek isteriz ki; biz önce milletin vekiliyiz. Dolayısıyla milletimizi rahatsız eden her şey bizi de rahatsız eder. Bu noktada biz milletimizin yanındayız, doğanın yanındayız. Görülüyor ki yöre halkımızın tesisle yatırımla ilgili bir itirazları yok, itirazlar çevre katliamını, su ihtiyaçlarını ve sulama ihtiyaçlarından kaygılanıyor bu noktada sesini duyurmaya çalışıyor. Devlet olarak siyasetçi olarak bizde insanlarımızın bu sesine duyarsız kalamayız. Bu sorunun giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Doğaya çevreye zarar vermeden bu yatırım nasıl yapılması gerekiyorsa bunun çözümünü bulacağız."

Daha önceden Bulancak Belediye Başkanı olarak bu dere üzerinde içme suyu kuyuları açtığını da hatırlatan Milletvekili Aydın, "Bu köyde ve çevre köylere hizmet veren içme suyu kuyularımız var olduğunu biliyorum. Belediye Başkanlığı dönemimde ben de burada su kuyuları açmıştım. Bu dere yatağındaki su ortadan kaldığı durumda bu su kuyularının da fonksiyonu kalmayacaktır. Ayrıca yöre halkının da sulama ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate alarak kimseyi mağdur etmeden çözüm yolları arayacağız." dedi.

Kaynak: İHA