Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
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Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu

Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 80 bin tonluk kurutmalık domates nedeniyle tarla günü düzenlendi.

Elazığ'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen yaklaşık 80 bin tonluk kurutmalık domates nedeniyle tarla günü düzenlendi. Tarla günü etkinliği kapsamında güneşe bırakılan kuru domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu.

Merkeze bağlı Beşik köyünde her sene olduğu gibi hasat döneminde, 'Organik Kurutmalık Domates Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Elazığ genelinde 20 bin dekar alanda yaklaşık 80 bin ton civarında üretilen domatesler, bir taraftan hasat edilirken diğer taraftan da ikiye bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan sonra satışa hazır hale gelecek olan domateslerin her yıl ülke geneline ve dünyanın birçok yerinde gönderildiği belirtildi. Hasat programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan işçiler ile sohbet edip, onlarla birlikte çalıştı. Etkinlik kapsamında kurutmaya bırakılan domateslerle Türkiye haritası çizilerek ay yıldız oluşturuldu.

"Su sıkıntısından dolayı ürünlerimizin bir kısmı yetişmedi"

Son 3 senedir kuru domateslerle ay yıldızlı haritalar yaparak güzel görsel oluşturduklarını ifade eden üretici Üzeyir Yıldız, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Tarım alanındaki ürünleri organik olarak üretmeye başladım, bu da domates üzerinde yoğunlaştı. Ürettiğimiz domatesleri organik olarak yurt dışına ihraç ediyoruz. Güneşte doğal ortamda kuruttuğumuz domatesleri marina haline getirip muhtelif yerlere sunuyoruz. Bu sene de ciddi anlamda bir üretim yaptık ancak su sıkıntısından dolayı ürünlerimizin bir kısmı yetişmedi. Fakat şu anda hasat dönemimiz başladı. Ürünlerimizi elemanlarımızın yardımıyla toplayıp, güneşte kurutup dökme olarak paketleyeceğiz ve firmalara satacağız. Başladığımız ilk yıl, 7 dekar üzerine ay yıldızlı bir Türk bayrağı yapmıştık, geçen sene de kuru domatesle Elazığ haritası yaptık. Bu sene gördüğünüz üzere ay yıldızlı Türkiye haritası yaparak güzel bir görsel oluşturmaya çalıştık" dedi.

Elazığ'da yıllık 150 bin ton civarında sebze üretildiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, "Sanayilik tipi domates yetiştirip hem salçalık konusunda hem de kurutarak dünyanın bir çok ülkesine ihraç edecek şekilde doğal, organik ve kaliteli topraklarda yetişmiş olan kuru domatesi sağlıklı bir şekilde tüketmek üzere ulaştırıyoruz. Sebze üretiminin içinde 20 bin ton sanayilik tip ve 40 bin ton da sofralık domates yetiştiriyoruz. Domates, sebze üretimi içerisinde en fazla üretimini yaptığımız ürün deseni olarak yerini alıyor. Özellikle bu kurutma ile birlikte dünyanın birçok ülkesinin sofrasına bunu ulaştırıyoruz. Geçen sene üreticimiz burada Elazığ haritasını büyük bir emekle süslemişti. Bu sene hedefi biraz daha çoğaltıp bunu Türkiye haritasına dönüştürdü" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu
Kurutmalık domateslerle ay yıldızlı Türkiye haritası oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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