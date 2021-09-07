Kurutmalık domateslerden ay yıldızlı Türkiye haritası

ELAZIĞ'da, hasadı devam eden ve kurutmaya bırakılan domatesler, ay yıldız ve Türkiye haritası şeklinde dizildi.

ELAZIĞ'da, hasadı devam eden ve kurutmaya bırakılan domatesler, ay yıldız ve Türkiye haritası şeklinde dizildi.

Merkez ilçeye bağlı Beşik köyünde, düzenlenen törenle, kurutmalık domatesin hasadı yapıldı. Burada üretilen domatesler, hasadın ardından ay yıldız ve Türkiye haritası şeklinde sıralanıp kurutmaya bırakıldı.

İl genelinde yıllık 150 bin ton üretilen sebzenin 60 bin tonunu sanayilik ve sofralık domatesler oluşturuyor. Toplanıp, kesilip tuzlanmasının ardından kurutulmaya bırakılan domatesler, bu işlemden sonra da paketlenerek birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Hasat törenine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, konuşmasında, "Bu bereketli topraklarda yetişmiş olan domatesi, insanların sofrasına sağlıklı bir şekilde tüketmek üzere ulaştırıyoruz. Sebze üretiminde yıllık 150 bin ton civarında sebze üretiyoruz. Bunun için de 20 bin ton sanayilik tip, 40 bin ton da sofralık domates yetiştiriyoruz. Yani domates, sebze üretimi içerisinde en fazla üretimi yaptığımız ürün deseni" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli