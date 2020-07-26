Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRAR

Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRARİZMİR'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü.

26.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:17

Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRAR

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, kurutmalık domateslerin sergilere serilmesiyle ova, kırmızıya büründü. Kurutulan domatesler özellikle Amerika ve Kanada gibi ülkelere kahvaltılık meze olarak ihracat edilecek.

Torbalı Ovası'nda üretilen domatesler tarlalardan toplandıktan sonra kurutmalık ve salçalık olarak ayrılıyor. Bu yıl ilk domates hasadında, 45 bin dekarlık alana yapılan ekim sonucunda, ortalama 370 bin ton domates elde edilmesi planlanıyor. Toplanan domateslerin 74 bin tonu ise kuru domates olarak ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilecek. Bu yıl 15 Temmuz'da başlayan kuru domates hasadı, 1 ay boyunca devam edecek. Yazın hasat edilen kuru domatesler dondurularak kışa saklanacak. Güneşin altında her gün sabah 6'dan akşam 6'ya kadar özveriyle çalışan mevsimlik işçiler, domatesleri ikiye kesip, tuzlayarak, kurumak üzere beyaz örtülerin serildiği arazilere bırakıyor. Burada yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen domateslerin 13 kilosundan 1 kilo kurutulmuş domates elde ediliyor. Üretilen domateslerin yüzde 20'sinin kurutularak, yüzde 80'inin ise salçalık olarak işlendiğini söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Güneş açısıyla ve nem oranı ile Torbalı özel bir bölge. Burada yetişen ve bereketli güneşin altında kuruyan domatesler işletmelerimizde işleniyor. Kanada, Brezilya, Japonya ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Avrupa ülkelerinde kuru domates tüketim kültürü daha fazla, Türkiye'den daha çok tüketiyorlar. Sos malzemesi olarak, pizza ve tostlarda, sabah kahvaltılarında meze olarak kullanılıyor. Kuru domates bu anlamda bizim için değerli ve katma değeri yüksek bir ürün. Ürünlerimizin bol olduğu sezonlarda ürünlerin çürümemesi gerçekten önemli. Bu dönemlerde işletmelerimizde işlemlerden geçirip diğer sezonlarda da kullanılmasını sağlıyoruz. İstihdam da yüksek. Torbalı'nın domatesleri satılamadığı için tarlada kalıyordu. Fakat şimdi hem kurutulmuş olarak hem salçalık olarak hazırlanıyor. Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor. İşçi kardeşlerimiz güneşin altında emek veriyorlar. Ülkelerin taleplerine göre bazı seralarda kükürtlü, bazı seralarda ise tuzlu kuru domates üretimi yapılıyor. 1 ay boyunca her yerde domates üretilecek. Önemli olan bunu diğer aylarda da tüketiliyor olması. Kuru domatesleri soğuk hava depolarımızda stoklayıp, yıl içerisinde işliyoruz. Koronavirüs sürecinde tarımın önemi daha da arttı. Bu zor süreçte de çiftçimiz özveriyle çalışmaya devam ediyor" dedi.

'YILDA 400 TON KURU DOMATES ÇIKARIYORUZ'

Kuru domates üreticisi Hatice Başak, "100 kesimcimiz var, 200 toplayıcımız var. Sabah 6'da başlayıp akşam 6'ya kadar sürekli kesim yapılıyor. Yılda yaklaşık 400 ton kuru domates çıkarıyoruz. 5 bin ton yaş domates kesiyoruz. Sıcakta çalışmak zor oluyor ama yapmamız gerekiyor. Her yıl temmuz ve ağustos ayında çalışıyoruz. İşlerimizi aksatmadan devam ediyoruz" diye konuştu.

'BİR İŞÇİ GÜNDE 150 KASA DOMATES KESİYOR'

Tarlada çalışan mevsimlik işçi Ebru Dinek, "Güneşte çalışıyoruz, domates kesiyoruz. Sıcakta zor oluyor ama eğlenceli geçiyor. Eldiven giyiyoruz, üzerlerinde korumalıklar var. Sıcaktan korunmak için uzun kollu ve ince kıyafetler giyip, başımızı kapatıyoruz. El hafifliğine bağlı olarak günde 140-150 kasa kesiliyor. Ben 6 yıldır buraya gelip domates kesiyorum" dedi.

Kuru domates sayımı yaptığını söyleyen işçilerden Faik Kılıç ise "Kesilen domateslerin sayısını tutup, deftere kaydediyorum. Akşamları kaç kasa kesildiğini hesaplıyorum. 25 bin kasa kesildi şu ana kadar. Şimdiye kadar verimli geçti. Burada en büyük sıkıntı sıcaklık, sıcağı 45- 50 derece hissediyoruz. Soğuk sularımız var, şapkalarımız var" şeklinde konuştu.

Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRAR

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Dünya
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin 'Ayasofya' sorusuna 2 kelimelik yorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Kurultayı'nda! Gazetecilerin "Ayasofya" sorusuna 2 kelimelik yorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Akalın Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Daha Fazla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Kurutmalık domatesler serildi, Torbalı Ovası kırmızıya büründü -TEKRAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 12:01:29. #1.14#
title