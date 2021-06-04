Kurutilek'te Faaliyete Geçen 990 Kw'lik Güneş Enerji Santraline Başkan Aksun'dan Ziyaret
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Kurutilek'te Faaliyete Geçen 990 Kw'lik Güneş Enerji Santraline Başkan Aksun'dan Ziyaret

Kurutilek'te Faaliyete Geçen 990 Kw'lik Güneş Enerji Santraline Başkan Aksun'dan Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Mayıs ayında güneş panellerinin montajına başlanan Kurutilek GES'in kurulum işlemleri tamamlandı ve elektrik üretimine geçildi.

Mayıs ayında güneş panellerinin montajına başlanan Kurutilek GES'in kurulum işlemleri tamamlandı ve elektrik üretimine geçildi.

Temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan 990 KW'lik Kurutilek GES projesi hummalı bir çalışma ile bir ay erken tamamlanarak belediye bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Belediye Başkan yardımcısı İkram Çamur ile birlikte Kurutilek GES'te incelemelerde bulundu. Burada bir açıklamada bulunan Aksun; "Burada daha önceden planladığımız 1 MW'lik GES'nin kurulması gerçekleştirildi. Kurulumdan elde edilecek enerji inşallah belediye kaynaklarına eklenecektir. Öncelikle burada buranın kurulumda emeği geçen tüm arkadaşlarımız aramızda onlara teşekkür etmek istiyorum çok kısa bir zamanda bu yatırımı gerçekleştirdiler. Allah nasip ederse bundan sonra bir 4 MW'lik kısım daha var onunda kurulması için gayret edeceğiz. Yenilenebilir enerjilerin kurulmasına devam edeceğiz. Erzincan Belediyesinin kaynaklarını daha çok güçlendirmeye, daha çok gelir elde ederek vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam etmesi için bunların devamını mutlaka sağlayacağız. Şimdiden şehrimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun diyor saygılar sunuyorum.

Kaynak: Habermetre

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