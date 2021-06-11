Kurusıkıyı gerçeğine dönüştürüyordu, yakalandı
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Kurusıkıyı gerçeğine dönüştürüyordu, yakalandı

Kurusıkıyı gerçeğine dönüştürüyordu, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirip gerçeğine dönüştüren bir kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kurusıkı tabancaları, namlularını değiştirip gerçeğine dönüştüren bir kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tokat Niksar İlçe Merkezinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerini tamirhane olarak kullanarak kurusıkı tabancaların namlusunu açarak gerçek tabancaya çevirdiği ve piyasadan temin ettiği ateşli silahları onardığı istihbaratının alınması üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 27 adet tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet tabanca namlusu, 5 adet tüfek namlusu, bin 183 adet çeşitli ebatlarda fişek, 5 bin 227 adet av tüfeği fişeği imalatında kullanılan kapsül ve muhtelif miktarda imalat malzemesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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