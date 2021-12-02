Kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek satan bir kişi tutuklandı - Haberler
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Kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek satan bir kişi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Piyasadan temin ettiği kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek suç örgütlerine sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - Piyasadan temin ettiği kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek suç örgütlerine sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Sultangazi'de bulunan gecekonduda, piyasadan temin ettiği "kurusıkı" diye tabir edilen ses ve gaz tabancalarının namlularını değiştirerek fişek atabilen silaha haline getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde ekipler, şüphelinin adrese giriş yapması üzerine harekete geçti. Gecekonduya düzenlenen operasyonda, şüpheli V.D. yakalandı.

Silah imalathanesine dönüştürülen gecekonduda yapılan aramalarda, namluları değiştirilmiş, kullanıma hazır 8 tabanca, 3 kurusıkı, çok sayıda tabanca parçası ile namluları değiştirmek için kullanılan makine ve aletler ele geçirildi.

Bu tabancaları suç örgütlerine sattığı belirlenen şüpheli V.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek satan bir kişi tutuklandı

Kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek satan bir kişi tutuklandı

Kurusıkıları fişek atabilen tabancaya dönüştürerek satan bir kişi tutuklandı

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