Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk kendini ayağından vurdu

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı kurusıkı tabancayla kendisini ayağından vurarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıkışla Mahallesi'nde ikamet eden 13 yaşındaki A.İ.A. (13) isimli çocuk evde bulunan kurusıkı tabanca ile oynarken sağ ayağının üst kısmından kendisini vurdu. Durumu gören baba Ö.A.(54), çocuğunu Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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