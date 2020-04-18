Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada - Haber
Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, 3. Sayfa

Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada

Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada Gaziantep'te kuru sıkı tabancayla marketten soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

18.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:09
Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada

Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te kuru sıkı tabancayla marketten soygun gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir marketten soygun yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kurusıkı tabancayla marketin kasasındaki paraları alıp kaçan şüphelinin peşine düştü. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli suç aleti kuru sıkı tabanca ve parayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin markete girip, kasiyere tabanca göstermesi ve paraları çalıp kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haber
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haber
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi Haber
CHP ile AK Parti'yi karşı karşıya getiren hastaneyi görevliler inceledi
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Hadise Kibariye Hande Yener
Spor Falcao Rüştü Reçber Abdullah Avcı Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kurusıkı tabancayla market soygunu kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:12:08. #1.14#
title