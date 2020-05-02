Kurusıkı tabancayla havaya ateş edip kaçtı, yakalandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancayla havaya ateş edip kaçan Bayram A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokak ortasında kurusıkı tabancayla havaya ateş edip kaçan Bayram A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokakta silah sesi duyup bu noktaya doğru harekete geçti. Elinde kurusıkı tabanca olan Bayram A., polisi karşısında görünce havaya 2 el ateş etti. Silahı boş araziye atıp kaçmaya çalışan Bayram A. polis ekiplerince 2491 Sokak'ta yakaladı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza kesilen Bayram A., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA