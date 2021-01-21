Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi
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Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi

21.01.2021 22:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:47
Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi

ADANA'da, psikolojik sorunları olan Murat Ç. (34), evinde başına dayadığı tabanca ile intihara kalkıştı.

ADANA'da, psikolojik sorunları olan Murat Ç. (34), evinde başına dayadığı tabanca ile intihara kalkıştı. Özel Harekat polislerince eve girilerek etkisiz hale getirilen Murat Ç.'nin kurusıkı tabanca ile intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18003 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Evin damında başına tabanca dayayan ve kendini öldüreceğini söyleyen Murat Ç.'yi gören komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, başına dayadığı tabanca ile kendini öldüreceğini belirten Murat Ç.'yi ikna etmek için uzu süre dil döktü. Murat Ç. ikna olmayınca Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polislerden destek istendi.

ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRDİDamdan inip, evin içine giren Murat Ç., demir parmaklıklı pencerenin önünde eylemine devam etti. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince, bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi. Murat Ç.'nin yakınlarının yardımıyla eve giren Özel Harekat polisleri, Murat Ç.'yi elindeki silah ile etkisiz hale getirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Ç.'nin başına dayadığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Kelepçelenerek evden çıkarılan Murat Ç., Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi
Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi
Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi
Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi
Kurusıkı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı; polisi alarma geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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