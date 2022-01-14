Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon - Haberler
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Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te KOM ekipleri, kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü iki adrese operasyon düzenledi.

Gaziantep'te KOM ekipleri, kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin silah kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor. KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Şahinbey ilçesinde bir iş yeri ile evde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen iki adrese Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İki adreste yapılan aramada 1 tabanca, 3 tabanca gövdesi, çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

Kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya dönüştürüldüğü atölyeye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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