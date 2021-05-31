Kurusıkı tabancaları dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı
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Kurusıkı tabancaları dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı

Kurusıkı tabancaları dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kurusıkı ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak ya da değiştirerek ateşli silaha çevirdiği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda onlarca silah yapımında kullanılan malzeme ve 2 şüpheli yakalandı.

Denizli'de kurusıkı ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak ya da değiştirerek ateşli silaha çevirdiği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda onlarca silah yapımında kullanılan malzeme ve 2 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte kurusıkı ses ve gaz tabancalarının namlularını açarak ya da değiştirerek ateşli silaha çevirdiği belirlenen şüphelileri takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltı alınırken yapılan aramalarda 36 adet namlu, silah gövdesi, sürgü, kabza, icra mili ve yayı gibi silah malzemesi, 23 adet silah yapım malzemesi, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet mermi ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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