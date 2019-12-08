Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti
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Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sobalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

08.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:15
Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti

'in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sobalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay Gaziantep'in Serinevler mahalleside bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gelen 4 kişi market sahibi Aydın pınar (25)'i kurusıkı tabanca ve sobalarla darp etti. Yaralanan Pınar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı Pınar'ın tedavisi sürerken, polis arabayla kaçan saldırgan 4 sahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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