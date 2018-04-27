Kurumuş Yaprak Arası Kaçak Sigaraya "Tiryaki" İzin Vermedi

Adana'da bir tırda kurumuş yapraklar arasına gizlenen 19 bin paket kaçak sigarayı "Tiryaki" isimli kaçak çay ve sigara köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları 63 PP 468 plakalı tırı durdurdu. Dorsesinde yüklü miktarda kurumuş yaprak bulunan tırda, kaçak sigara ve çay için eğitim almış "Tiryaki" isimli köpek ile arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine yapraklar dökülerek detaylı arama yapıldı. Yaprakların alt kısmında, 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA