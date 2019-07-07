Kurumuş otlar alev aldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının neden olduğu duman, hayatı felç etti,

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde bulunan kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Alevlerin neden olduğu dumanlar nedeni ile çevre bina sakinleri ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA