Kurumuş otlar alev aldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının neden olduğu duman, hayatı felç etti.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde bulunan kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Alevlerin neden olduğu dumanlar nedeniyle çevre bina sakinleri ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA