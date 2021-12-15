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Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi

Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildiğini bildirdi.

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildiğini bildirdi.

Ünal, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne Sevgi Gürdal, Kütahya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne Nihat Tatar ve Gediz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne İsmail Fırtınaoğlu'nun atandığını ifade etti.

Müdür Ünal, değişiklik sonrası görevlerine başlayan personellere başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi

Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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