Kurumsal Yönetim Zirvesi

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımında büyük bir ilerleme sağladığını belirterek, "OECD verilerine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkmış ve yüzde 18'e ulaşmış.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımında büyük bir ilerleme sağladığını belirterek, "OECD verilerine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkmış ve yüzde 18'e ulaşmış." dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından "Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim" ana temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi başladı.

Çevrim içi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kouame, tüm dünyada hükümetlerin ve ülkelerin kalkınma için iyi bir kurumsal yönetimin gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Kurumsal yönetim ve kişi başına gelir arasında yakın ilişki olduğunu dile getiren Kouame, kurumsallığın; şirketlerin iyi yönetilmesine, kaliteli, güvenli ürün ve hizmetler sunmasına, güvenilir rapor hazırlamalarına, hesap verilebilir olmalarına sağladığı katkıları anlattı.

Kouame, "İyi kurumsal yönetim şirketler için olduğu kadar ekonomi ve ülkenin geneli için gereklidir. Tabii ki ülkede yaşayan tüm vatandaşlar için de. Kurumsal yönetim; yatırımın gelmesi, yatırımın izlenmesi, istihdamın oluşturulması açısından çok önemlidir." diye konuştu.

Dünya Bankası'nın yaklaşımlarına kurumsal yönetimi de entegre ederek ülkelere bu şekilde hizmet sunduğunu aktaran Kouame, üye ülkelere kurumsal yönetim çerçevelerini güçlendirmelerine yardımcı olduğunu bildirdi.

G-20'nin konuya ilişkin prensiplerinden birisinin; "ülkenin bu alanda bir eylem planı geliştirip uygulamasını sağlamak" olduğunu anlatan Kouame, bu eylem planının kurumsal kapasitenin iyileştirilmesini ve sonrasında kurumsal yönetim bilincinin hem özel hem de kamu için oluşturulmasını amaçladığını söyledi.

Kouame, "Dünya Bankası, kurumsal yönetim konusunda üye ülkelere teknik yardım ve kredi sağlama şeklinde destek veriyor. Bu desteği; OECD, Finansal İstikrar Kurulu (IFC) ya da Basel Bankacılık Denetim Komitesi gibi kurumların standartlarına bakarak veriyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Türkiye, kadınların iş gücüne katılımında büyük ilerleme sağladı"

Auguste Tano Kouame, Türkiye'de Dünya Bankası ile IFC'nin özel sektör ve TKYD ile yakından çalıştığını belirterek, "Kurumsal yönetim gerçekten bizim için sürdürülebilir iş dünyasının pusulası." dedi.

Kurumsal yönetimin ihracat için öneminden bahseden Kouame, şu açıklamalarda bulundu:

"Kurumsal yönetimin diğer önemli bir noktası da kadınların şirketin her düzeyinde temsil edilmesi. Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 34 ile OECD ortalamasının altında ve oldukça düşük. Kadınlar ekonomi için çok önemli bir değer ve ekonomik büyümenin kaynağı. Ancak iyi haber şu; Türkiye bu konuda gerçekten büyük bir ilerleme sağladı. OECD verilerine göre kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı özelikle borsada işlem gören şirketlerde son 5 yılda iki katına çıkmış ve yüzde 18'e ulaşmış. Bu gerçekten oldukça iyi. Ancak yüzde 18 yine de OECD ortalamasının altında. Bunu artırmak gerekiyor."

Kouame, kadınların hem özel hem de kamuda daha fazla yer alması çağrısında bulundu.

"Kurumsal yönetim şirketlerin var olması için bir zorunluluk"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ise dünya genelinde esen yatırım rüzgarının kurumsal yönetim ile yakalanabileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 95'i aile şirketi. Fakat ortalama şirket ömrü çeyrek asır ile sınırlı, yani girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz. Bu nedenle kurumsal yönetim 'acaba yapsak mı' denilen bir uygulama değil, şirketlerin gelecekte de var olabilmeleri için bir zorunluluk. Eğer şirketlerimizi kurumsal yönetmezsek 'küçük şirket ülkesi' oluruz. Şirketlerin önüne 'öz' takıları koyup yeni şirketler açmaya çalışır, imkanları böleriz."

Ünal, dünya genelinde krizle birlikte esen bir yatırım rüzgarının bulunduğunu belirterek, yönetim kültürü ve düzgün işleyen bir yönetim yapısının, tüm dünyada yatırımcıların şirketlere duyduğu güveni ve yatırım girişlerini artırdığını söyledi.

Kurumsal yönetimin, bu güveni oluşturmaya aracılık ettiğini dile getiren Ünal, "Kamu, sivil toplum, özel sektör fark etmeksizin, yöneticilerin adil, şeffaf olmasını, gerektiğinde hesap vereceğini bilmesini ve sorumlu davranmasını sağlıyor." dedi.

"TKYD, sürdürülebilirliğin hem sözcüsü hem tarafı"

Feyyaz Ünal, dünyanın artık sürdürülebilir kurumsal yönetimi konuştuğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"TKYD olarak sürdürülebilirliğin hem sözcüsü hem de tarafıyız. Yaptığımız tüm çalışmalarda, etkinliklerimizden çalışma gruplarıyla oluşturduğumuz belgelere kadar her alanda ülkemiz kuruluşlarının sürdürülebilir bir gelecek için çalışmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası pek çok kurumla yakın bağlarımızın da etkisiyle en iyi uygulamaların ülkemize gelmesini önemsiyor ve takip ediyoruz."

Ünal, gelecek süreçte iş dünyasına önemli bir katkı sağlayacağına inandıkları yeni bir projeye başlayacaklarını belirterek, MY Executive ile birlikte hayata geçirecekleri ve iki bölümden oluşan projenin ilk adımı olarak, şirketlerin yönetim kurulları için Bağımsız Üye Yerleştirme Programı'nı başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Açılışın ardından "Kamu Politika Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve Politika Etkinliği için Kolaylaştırıcı Etkenler" başlıklı oturumla devam eden zirve yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan