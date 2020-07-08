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Kurumsal yatırımcılara altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Borsa İstanbul (BIST) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Kurumsal yatırımcılara altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacak
08.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:03

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Borsa İstanbul (BIST) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik valör tarihi 10 Temmuz 2020 olan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapılacak.

Söz konusu senetlerin ihracı KMKTP üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek, yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini bu bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecek.

Taleplerin KMKTP üyesi Bankalarca bugün saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, BIST tarafından belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecek.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek altınların talep toplama tarihi itibarıyla hali hazırda BIST nezdindeki fiziki altınlardan oluşması, ihraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmediği durumlarda yatırımcının talebi, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve aradaki farkın TL olarak tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecek.

Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olması şartı aranıyor. Toplam ağırlığın 1 kilogramın tam katından eksik olması durumunda oluşacak farkın giderilebilmesi için, bu farkın valör tarihi için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas alınarak hesaplanacak olan TL karşılığı, yatırımcı tarafından Bakanlığa ödenecek ve belirlenen değere ulaşması sağlanacak.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 tahvil/kira sertifikası ihraç edilecek. Bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1 kilogram altın karşılığında 995 tahvil/kira sertifikası ihracı yapılacak.

İhraç edilecek senetler, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacak.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 altın tahvili/altına dayalı kira sertifikası karşılığında, belirtilen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecek.

Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca iletilecek.

Kaynak: AA

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