Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmasının Liderleri

SANKO Holding, iş ve ekonomi dergisi Capital'in gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk araştırmasına göre, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında halkın gözünde en başarılı 20 şirket" arasına girdi.

Capital Dergisi'nde yer alan habere göre, araştırma ile 13 yıldan beri kurumsal sosyal sorumluluğun nabzının tutulduğu belirtilerek, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması hem halk hem iş dünyası genelinde bu alandaki en başarılı şirketleri ortaya koyuyor" denildi. GfK ile birlikte yapılan araştırmanın iki ayaklı yürütüldüğü ve araştırma linki gönderilen iş dünyasındaki 242 kişiden bilgi alındığı kaydedilen haberde, araştırmanın saha çalışmasının, mesleki standartları düzenleyici bir meslek birliği olan ESOMAR kurallarına bağlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

13 sıra yükseldi

Haberde, "Görüşülen kişiler çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildi. Araştırmanın halk geneline yönelik bölümü, omnibüs çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi" ifadelerine yer verilirken, araştırmaya katılanlarla ilgili ise "15 ilde, hanelerde, 15 yaş üstü yaş grubunda 1,347 kadın ve erkek katılımcıyla yüz yüze anket tekniği kullanılarak görüşüldü. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si kadınlardan, yüzde 50'si erkeklerden oluştu. Katılımcıların yaş ortalaması 33. Araştırmada görüşülen 1,347 kişinin yüzde 37'si ilkokul, yüzde 20'si ortaöğretim, yüzde 14'ü üniversite ve üzeri eğitim durumuna sahip" denildi.

Aynı haberde, 2017 yılında kurumsal sosyal sorumluluk alanında halkın gözünde en başarılı 20 şirket arasına 19'uncu sırada bulunan SANKO Holding'in, bu yıl 13 sıra sıçrama yaparak 6'ıncı sırayı aldığına vurgu yapıldı.

İtibar skalası yükseliyor

GfK'dan Mete Uslukılınç, kurumsal sosyal sorumluluğun iş dünyası nezdinde toplumla ilişki kurma, toplumdan aldığını topluma geri kazandırma için önemli ve vazgeçilmez bir araç haline geldiğini bildirdi. Sosyal konularda sorumlu bir yaklaşım içinde olan şirketlerin itibar skalasında da yüksek puanlar aldığının altını çizen Uslukılınç, bu yıl gerçekleştirdikleri araştırmada kurumsal sosyal sorumluluğu "Kurumların halkın sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşı görevleri" olarak tanımlayanlarda ciddi bir artış olduğu kaydedildi. Toplumda iş dünyasının gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri konusunda farkındalığın anlamlı bir şekilde arttığının görüldüğüne işaret eden Uslukılınç, şu değerlendirmeyi yaptı: "Uzun bir süredir halk, şirketlerin öncelikle eğitim alanını sahiplenmesi gerektiğini düşünürken, bu yıl çevre ve doğanın korunmasına öncelik vermesi gerektiğini düşünenlerin oranı arttı. Spora ve kültür – sanat faaliyetlerine destek verilmesi gerektiğini düşünenlerde de anlamlı derecede artış var."

Hayır işleri ile başladı

Dergide SANKO Holding'in, Türk iş dünyasının hayırseverlikle başlayan kurumsal sosyal sorumluluk hikayesinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Grubun 24 okul ve 13 camii yaptırdığına işaret edilen haberde, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 32'şer derslikli Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Proje Anadolu Lisesi ile spor salonu yapımına ilişkin protokol imzalandığına işaret edildi. Haberde, Sani Konukoğlu Hastanesi ve Adıyaman Sani Konukoğlu Sağlık Ocağının da grubun kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile yaptırıldığı anımsatıldı

Hayatına dokunulan kişi sayısı önemli

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da şimdiye kadar olduğu gibi eğitim ve sağlıkta kurumsal sosyal sorumluluk yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine ne kadar yatırım yaptıklarından çok hayatına dokunulan, etkilenen kişi sayısına dikkat ettiklerini vurgulayan Konukoğlu, hayatına dokunulan kişi sayısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. - GAZİANTEP