Kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor

07.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:54
Kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor

HIS Travel araştırmasına göre, işletmeler, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcıyor ve bu tutarın yaklaşık yüzde 20'si uçak biletine gidiyor.

HIS Travel araştırmasına göre, işletmeler, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcıyor ve bu tutarın yaklaşık yüzde 20'si uçak biletine gidiyor.

HIS Travel'den yapılan açıklamada, şirket tarafından hazırlanan "Kovid-19 Döneminde İş Seyahatlerine Bakış: Yaklaşımlar, Trendler ve Teknolojiler" isimli raporun detayları paylaşıldı.

Kovid-19 döneminde değişen seyahat algısına ve çalışan gezginlerin ihtiyaçlarına odaklanan raporda, iş seyahati yapan global şirketlerin, holdinglerin, KOBİ ve start-up'lar ile freelance ya da uzaktan çalışanların gelecekteki iş seyahatlerinin nasıl şekilleneceğine dair ön görüler yer alıyor.

Küresel boyuttaki farklı sektörden oyuncuların ve anketlerin dikkat çekici tespitlerinin bulunduğu rapor, büyük otel zincirlerinden uçak ve araç filolarına kadar turizmin bağlantılı tüm çözümlerinde iş seyahatlerinin büyük bir ekosistem olduğunu vuguluyor.

Turizmin sunduğu sosyal ve ekonomik faydaların, hem bireyler hem de tüm ülkeler için sürdürülebilir iyileşmeye giden yepyeni bir yolculuğu başlatacağını anlatan rapor, geleceği okuyabilmenin, fayda odaklı stratejiler üretebilmenin, çevrimiçi dünyaya ayak uydurabilmenin, bu iyileşmeyi doğru adımlarla yaparak iş seyahatlerinin dönüşünü daha anlamlı ve kazanımlı olarak sağlayacağını belirtiyor.

Rapor, çalışan gezginlerin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya yardımcı olurken, şirketlere iş seyahatinin geleceğini planlama yolunda da destekleyici bilgiler veriyor.

Kurumsal seyahat giderlerinin yüzde 20'si uçak biletine gidiyor

Rapor, işletmelerin, kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla para harcadığını ve bunun yaklaşık yüzde 20'sinin uçak biletine gittiğini ortaya koyuyor.

Çalışan gezginlerin turizmin önemli bir segmentini oluşturduğunu ve zincir otellerden, büyük araç filolarına kadar global boyuttaki markaların ekonomilerinin iş seyahatleriyle entegre olduğunu vurgulayan rapor, gelecekte seyahati şekillendirecek maddelerin arasında risk yönetimi, şeffaflık, iletişim odaklılık, özelleştirilmiş seyahat politikaları, deneyim ve fayda odaklı seyahat hizmetleri ve çevrimiçi rezervasyon gibi dijital uygulamaları ilk sırada gösteriyor.

Küresel gezgindelerin 4'te 3'ü kısıtlamaların kaldırılmasından sonraki 3 ay içinde seyahat edeceklerini söylüyor.

İş seyahatlerinde Z kuşağı ve uzaktan çalışanlar dönemi

HIS Travel, hem globalde hem de yerelde uzun zamandır edindiği bilgi birikimini öngörüleriyle birlikte raporda paylaştı.

Buna göre, "satış", "karlılık" ve "müşteri" bağlamının yanı sıra "çalışanlara kültürel deneyim kazandırma", "şirket vizyonunu dünya çapında bir noktaya taşıma" ve "çalışan bağlılığını daha güçlü bir konuma getirme" gibi kriterler vizyoner iş seyahatleriyle yapılabiliyor.

Z kuşağı, koronavirüs sonrası turizm sektörü için en önemli gruplardan biri olmaya devam edecek. Bugün küresel nüfusun yüzde 32'sini oluşturan Z kuşağı yalnızca ABD'de 143 milyar dolar satın alma gücüne sahip.

Pandemi sonrası normalleşme sürecinde özellikle güvenlik ve hijyen konularında dikkatli ve daha az harcanabilir gelirle karşı karşıya kalacak Z kuşağı için iş seyahatlerinde dijitalleşmek ve fiyat politikaları da bu açıdan değerli duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

İlgili Haberler

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı kasımda 2,7 milyar dolar oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Bursa Aydın Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurumsal seyahatlere her yıl 300 milyar dolardan fazla harcama yapılıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:54:39. #1.15#
title